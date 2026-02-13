এইমাত্র
    স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা বিজয়ী

    ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে এ তথ্য জানা যায়।

     

    ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১১৭ হাজার ৪৯৫। এ আসনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের প্রার্থী মোহাম্মদ জুনায়েদ আল হাবীব পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৯২৭ ভোট। এ নিয়ে প্রায় ৪২ হাজার ৫৬৮ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন এই স্বতন্ত্র প্রার্থী।


    উল্লেখ্য, এ আসনে মোট ভোটার ছিলো ৪ লাখ ৯৯ হাজার ৪৪৮ জন। এরমধ্যে, পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৬৫ হাজার ২৪৫ জন। আর নারী ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ২০১ জন। আর তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২ জন।

