এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    পোস্টাল ব্যালটে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৭ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৭ এএম

    পোস্টাল ব্যালটে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৭ এএম
    সংগৃহীত ছবি

    ‎ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট পড়েছে ৮০ দশমিক ১১ শতাংশ। এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে বৈধ ভোটের হার দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ২৫ শতাংশে। 


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কর্মকর্তারা চূড়ান্ত পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।


    ‎নির্বাচন কমিশনের তথ্যমতে, এবার ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে ভোট দেয়ার জন্য মোট ১৫ লাখ ২৮ হাজার ১৩১ জন নাগরিক নিবন্ধন করেছিলেন। এর মধ্যে প্রবাস থেকে ৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৩৩ জন এবং দেশে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও কয়েদি মিলিয়ে ৭ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৮ জন নিবন্ধন করেন। নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে মোট ১২ লাখ ২৪ হাজার ১৮৮ জন ভোট দিয়েছেন। শতাংশের হিসেবে যা ৮০ দশমিক ১১ শতাংশ। এর মধ্যে প্রবাসীর ভোট ৫ লাখ ৪৪ হাজার ৩৭২ জন এবং অভ্যন্তরীণ ভোট ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৮১৬ জন।


    সব ভোট দেয়া হলেও প্রক্রিয়াগত কারণে সব ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের হাতে পৌঁছায়নি। মোট ১১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৯২ জনের ভোট রিটার্নিং কর্মকর্তারা গ্রহণ করেছেন (৭৬.২৮ শতাংশ)। এর মধ্যে দেশের ভেতর থেকে আসা ভোটের সংখ্যা ৬ লাখ ৬৮ হাজার ৩৮৮টি এবং বিদেশ থেকে আসা ভোট ৪ লাখ ৯৮ হাজার ২০৪টি।


    ইসি জানায়, যাচাই-বাছাই শেষে মোট ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৪৯৭টি ভোট বৈধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। যা মোট নিবন্ধিত ভোটের ৭০ দশমিক ২৫ শতাংশ। এর মধ্যে বিদেশে বৈধ ভোট ৪ লাখ ৭১ হাজার ৯৭৩টি। দেশের বৈধ ভোট ৬ লাখ ১ হাজার ৫২৪টি।


    ইসি কর্মকর্তারা বলেন, ভোটারের স্বাক্ষর না থাকা, সঠিক ঘোষণাপত্র না দেওয়া এবং নিয়ম বহির্ভূত ব্যালট পাঠানোর কারণে বেশ কিছু ভোট বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত আসা পোস্টাল ব্যালটগুলোই কেবল গণনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।


    এমআর-২

    ট্যাগ :

    পোস্টাল ব্যালট ভোট

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…