টিভিতে আজকের খেলা (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩টি ম্যাচ আছে আজ। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সবচেয়ে বড় ম্যাচ, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া কানাডার বিপক্ষে আরব আমিরাত ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
কানাডা-আমিরাত
বেলা ৩:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
নেপাল-পাকিস্তান
সকাল ৮:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস
হকি প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান (পুরুষ)
দুপুর ১২:৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্জেন্টিনা-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২:৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বুন্দেসলিগা
ডর্টমুন্ড-মাইনৎস
রাত ১:৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
পিসা-এসি মিলান
রাত ১:৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন
লা লিগা
এলচে-ওসাসুনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
