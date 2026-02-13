টিভিতে আজকের খেলা (১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৫৫ এএম
    টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩টি ম্যাচ আছে আজ। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সবচেয়ে বড় ম্যাচ, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া কানাডার বিপক্ষে আরব আমিরাত ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র। 


    টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

    অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে

    বেলা ১১:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    কানাডা-আমিরাত

    বেলা ৩:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডস

    সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

    নেপাল-পাকিস্তান

    সকাল ৮:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস


    হকি প্রো লিগ

    অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান (পুরুষ)

    দুপুর ১২:৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    আর্জেন্টিনা-আয়ারল্যান্ড (নারী)

    বেলা ২:৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    বুন্দেসলিগা

    ডর্টমুন্ড-মাইনৎস

    রাত ১:৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২


    সিরি ‘আ’

    পিসা-এসি মিলান

    রাত ১:৪৫ মিনিট, ডিএজেডএন


    লা লিগা

    এলচে-ওসাসুনা

    রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ


