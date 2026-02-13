এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজনীতি

    ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত চেয়ে আবেদন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ এএম

    ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত চেয়ে আবেদন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:৪৫ এএম


    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শেষে ঢাকা-৬ (১৯৭) আসনের ফল প্রকাশ প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ তুলে ফলাফল স্থগিতের আবেদন করা হয়েছে। দাঁড়িপাল্লা প্রতীকধারী প্রার্থী মো. আবদুল মান্নান  বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে  রিটার্নিং অফিসার ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে লিখিত আবেদন জমা দেন।


    আবেদনে তিনি দাবি করেন, ভোটগ্রহণ ও ফলাফল প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়ম এবং ফলাফল টেম্পারিং  সংঘটিত হয়েছে বলে তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ও প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে। 


    অভিযোগে বলা হয়, বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে গণনাপত্র বা প্রিজাইডিং অফিসারের বিবরণীর স্পষ্ট অসংগতি দেখা গেছে। কিছু ব্যালট বা ভোটের হিসাব চূড়ান্ত ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি বলেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি ফলাফল ঘোষণার আগে ও পরে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যেও দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে বলে দাবি করা হয়। 


    আবেদনপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক কেন্দ্রে কোনো বাতিল ভোট না থাকা সাধারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক। প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা হয়েছে। 


    এছাড়া পূর্বে ঢাকা-৬ আসনের সংশ্লিষ্ট থানার নির্বাচনী অফিস প্রার্থী ইশরাক সাহেবের ব্যক্তিগত স্থাপনা ‘দিগন্ত টাওয়ারে’ স্থাপিত হওয়ায় তা স্থানান্তরের জন্য প্রতিকার চাওয়া হলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়।


    কিছু ক্ষেত্রে ফলাফল প্রদানে অস্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতা জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিষয়কে নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা রক্ষায় ঢাকা-৬ আসনের ফলাফল অবিলম্বে স্থগিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে আসনটির ভোট পুনর্গণনা এবং ফলাফল টেম্পারিংয়ের অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে।


    এবি 

    ট্যাগ :

    ঢাকা-৬ আসন নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত চেয়ে আবেদন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…