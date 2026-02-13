কুমিল্লা-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন বিজয়ী

কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিনকে বেসরকারি নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।
এ আসনের ১৪২টি ভোট কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকে তিনি ১ লাখ, ৩২ হাজার ৬৭০ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ড. মোবারক হোসাইন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ২২ হাজার ৫০১ ভোট পেয়েছেন। আসনটিতে বিএনপি এবং জামায়াত প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে।
এ বিষয়ে বিএনপির বিজয়ী প্রার্থী জসিম উদ্দিন বলেন, মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। যার অশেষ কৃপায় আমি বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়ার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি।
ইখা