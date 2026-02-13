এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    কুমিল্লা-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন বিজয়ী

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৪৪ এএম
    কুমিল্লা-৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিন বিজয়ী

    কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) সংসদীয় আসনে বিএনপির প্রার্থী জসিম উদ্দিনকে বেসরকারি নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়।


    এ আসনের ১৪২টি ভোট কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকে তিনি ১ লাখ, ৩২ হাজার ৬৭০ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ড. মোবারক হোসাইন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লাখ ২২ হাজার ৫০১ ভোট পেয়েছেন। আসনটিতে বিএনপি এবং জামায়াত প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। 


    এ বিষয়ে বিএনপির বিজয়ী প্রার্থী জসিম উদ্দিন বলেন, মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। যার অশেষ কৃপায় আমি বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়ার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি।

    কুমিল্লা-৫ বিএনপি প্রার্থী বিজয়ী

