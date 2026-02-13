চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ধানের শীষকে হারিয়ে জয়ী দাঁড়িপাল্লার রুহুল আমিন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী রুহুল আমিন। তিনি বিজিএমইএ-এর সাবেক সভাপতি ও বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।
নির্বাচনের মোট ১৭৪টি ভোটকেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী রুহুল আমিন ২,১০,১১১ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু পেয়েছেন ১,৬৩,২৯৯ ভোট। (নোট: আপনার দেওয়া তথ্যে ৪৬,৮১২ ভোটের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে)।
এনআই