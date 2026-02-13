ঢাকা-১৮ আসনে জয়ী বিএনপির প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে টান টান উত্তেজনা ও তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ঢাকা-১৮ আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ।ফলাফল অনুযায়ী, এই আসনে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৩৪,৪৫০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিএনপি প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। একই দিনে সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি দেশজুড়ে গণভোট (হ্যাঁ-না ভোট) অনুষ্ঠিত হয়।
রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিএনপি প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন পেয়েছেন ১,৪২,৯৫৭ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরিফুল ইসলাম পেয়েছেন ১,০৮,৫০৭ ভোট। জয়ী প্রার্থী জাহাঙ্গীর এদিন মালেকাবানু আদর্শ বিদ্যানিকেতন কেন্দ্রে নিজের ভোট দিয়েছেন তিনি।
মো. আনোয়ার হোসেন (ইসলামী আন্দোলন): ৪,৭২৭ ভোটমো. মহিউদ্দিন হাওলাদার. মহিউদ্দিন হাওলাদার. মহিউদ্দিন হাওলাদার (স্বতন্ত্র): ৩,২০৫ ভোট জাকির হোসেন (জাতীয় পার্টি): ২,৫৫৭ ভোট। মাহমুদুর রহমান মান্না (নাগরিক ঐক্য): ৩৫০ ভোট
ঢাকা-১৮ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৬ লাখ ১৩ হাজার ৮৭৯ জন (মতভেদে ৬ লাখ ৫০ হাজার ৩৯৮)। পোস্টাল ভোটসহ মোট ২১৯টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট সংগৃহীত ভোট২,৭৪,৭৭২বাতিলকৃত ভোট৪,৭৮৪ভোট প্রদানের হার৪৫৪৫ শতাংশ
ভোটগ্রহণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। পুরো নির্বাচনী এলাকাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, র্যাব, বিজিবি ও পুলিশ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রেখেছিল। ফলে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাড়াই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। স্থানীয় সাধারণ ভোটাররা এই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
এসআর