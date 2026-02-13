এইমাত্র
    গণতন্ত্র চাপা থাকলে উগ্রবাদের উত্থান ঘটে: জামায়াত প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল

    আল মামুন জীবন, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:২০ পিএম
    গণতন্ত্র চাপা থাকলে উগ্রবাদের উত্থান ঘটে: জামায়াত প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল

    "যখন গণতন্ত্র চাপা থাকে, তখন উগ্রবাদী শক্তিগুলোর উত্থান ঘটে; তারা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দেশে জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে" বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।


    শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব মন্তব্য করেন।


    বিএনপি মহাসচিব বলেন, "বিএনপি কখনো জনপ্রিয়তা হারায়নি। কারণ বিএনপি সবসময় জনগণের রাজনীতি করেছে; এটাই দলের সবচেয়ে বড় শক্তি। বিএনপি সরকারে ছিল, সরকার হিসেবে কাজ করেছে। জনগণ যখন বিএনপির আদর্শ গ্রহণ করেছে, তখনই এমন বিজয় অর্জিত হয়েছে।"


    মির্জা ফখরুল আরও বলেন, "আমরা সবসময় আমাদের অঙ্গীকারে অটুট থাকি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা যুগপৎ আন্দোলন করেছে, তাদের নিয়েই আমরা নির্বাচন করেছি এবং তাদের সঙ্গেই আমরা সরকার গঠন করব।"


    এ সময় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সাল আমিন (নোট: আপনার দেওয়া 'পয়গাম আলী' নামটি পরিবর্তন করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সঠিক করা যেতে পারে, তবে আপনি চাইলে আপনারটিই রাখতে পারেন), জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


