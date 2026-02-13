সরিষাবাড়ীতে ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম বিপুল ভোটে জয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম বিপুল ভোটে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে ভোট গণনা শেষে উপজেলা নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আটটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত জামালপুর-৪ (সরিষাবাড়ী) আসন। এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৪ হাজার ৯২ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ১ লাখ ৫১ হাজার ৫২৮ জন, পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৫৩ হাজার ৪৬৩ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার একজন।
আসনের ৮৮টি ভোটকেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে ‘ধানের শীষ’ প্রতীক নিয়ে ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম পেয়েছেন ১,৪৬,৫৪৬ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল আওয়াল ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৪৪,১৬১ ভোট। ফলাফল ঘোষণার পর সরিষাবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।
জয়ের প্রতিক্রিয়ায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম বলেন, “এ বিজয় সরিষাবাড়ীবাসীর বিজয়। জনগণের ভোটের আমানত রক্ষা করার জন্য আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।”
এনআই