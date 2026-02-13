বান্দরবানে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী'র জয়

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বান্দরবানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাচিংপ্রু জেরি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম আরা রিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।
ধানের শীষ প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৪৫ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি প্রার্থী আবু সাঈদ মো. সুজাউদ্দিন শাপলা কলি প্রতীকে পেয়েছেন ২৬ হাজার ১৬২ ভোট।
সেই হিসেবে ধানের শীষের প্রার্থী ১ লাখ ১৫ হাজার ২৯৩ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ।
এ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আবু জাফর মো. ওয়ালীউল্লাহ লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ২ হাজার ৪৩৫ ভোট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ হাতপাখা প্রতীকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৭১৮ ভোট।
এইচএ