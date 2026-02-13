এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বান্দরবানে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী'র জয়

    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩৮ পিএম
    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩৮ পিএম

    বান্দরবানে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিএনপি প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী'র জয়

    সুজন ভট্টাচার্য্য, বান্দরবান প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বান্দরবানে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাচিংপ্রু জেরি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

    গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শামীম আরা রিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন। 

    ধানের শীষ প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৪৫ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি প্রার্থী আবু সাঈদ মো. সুজাউদ্দিন শাপলা কলি প্রতীকে পেয়েছেন ২৬ হাজার ১৬২ ভোট।

    সেই হিসেবে ধানের শীষের প্রার্থী ১ লাখ ১৫ হাজার ২৯৩ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে ।

    এ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী আবু জাফর মো. ওয়ালীউল্লাহ লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ২ হাজার ৪৩৫ ভোট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ হাতপাখা প্রতীকে পেয়েছেন ৪ হাজার ৭১৮ ভোট।

