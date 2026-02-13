সকল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় কাজ করবে বিএনপি

সকল প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষায় কাজ করবে বিএনপি বলে জানিয়েছে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে বিজয়ী সালাহউদ্দিন আহমদ।
আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এবারের নির্বাচনে বিএনপির বিজয় প্রত্যাশিত ছিল। তারেক রহমানের উপস্থিতি ঘিরে মানুষের অংশগ্রহণ লক্ষণীয় ছিল। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়েছে। জুলাই সনদ রাজনৈতিক সমঝোতার প্রতীক, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা অনুযায়ী মেধানির্ভর, প্রযুক্তিনির্ভর দেশ গঠন করা হবে। সেজন্য সবার সহযোগিতারও আহ্বান জানান তিনি।
তিনি আরও বলেন, তিনটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই—আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দেশে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। আর গেজেটের মাধ্যমে ফলাফল ঘোষণার পর, সাংবিধানিক নিয়মে শপথ অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯টি আসনের মধ্যে বিএনপি ও জোটের প্রার্থীরা জয় পেয়েছে ২১৩ আসনে। দুই দশক পর দল হিসেবে ফের এককভাবে সরকার গঠনের পথে জাতীয়তাবাদী দল। জামায়াতসহ ১১ দলীয় ঐক্য ৭৭ আসনে জয় পেয়েছে। স্বতন্ত্র ৬ প্রার্থী বিজয়ী। এদিকে, আদালতের নিষেধাজ্ঞায় ফলাফল ঘোষণা করা যাচ্ছে না শেরপুর-৩, চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনে। তাই, ২৯৬ আসনের বেসরকারি ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে।
এইচএ