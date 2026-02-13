এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ রবিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে কাজিপুরে বিএনপির বিজয়

    মো. মিলন শেখ, সিরাজগঞ্জ (উত্তর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৬ পিএম
    মো. মিলন শেখ, সিরাজগঞ্জ (উত্তর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৬ পিএম

    স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে কাজিপুরে বিএনপির বিজয়

    মো. মিলন শেখ, সিরাজগঞ্জ (উত্তর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬:২৬ পিএম

    সিরাজগঞ্জ-১(কাজিপুর) আসনে স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে  এই প্রথম বিজয় পেয়েছে বিএনপি। কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা এ আসনে বিএনপি'র পক্ষে ধানের শীষের মনোনয়ন পেয়ে বিজয়ী হন। একই সাথে এ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হন সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শাহিনুর আলম। মাওলানা শাহিনুর আলম মাত্র সাত হাজার ৭৯৮ ভোট কম পেয়ে  নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সাড়া ফেলতে সক্ষম হন।  


    স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫৪ বছর অতিবাহিত হলেও  এই সংসদীয় আসনে বিএনপি কখনোই জয়লাভ করতে পারে নাই। এই প্রথম আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংকে পেরেক ঢুকিয়ে বিএনপি জয় লাভ করার মাধ্যমে বিএনপি তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ময়দান পাকাপোক্ত করার সুযোগ পাবেন বলে সাধারণ মানুষ মনে করছেন।  অপরদিকে এই আসনে এর আগে একাধিকবার জামায়াত নির্বাচন করলেও জামানত হারাতে হয়েছে তাদের।

     

     স্থানীয় ভাবে আরো জানাযায়, এই আসনে সাবেক আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রী ক্যাপটেন এম এ মুনসুর আলী, তার ছেলে সাবেক স্থ্যাস্থ মন্ত্রী মো. নাসিম, এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর দৌহিত্র নাসিম পুত্র তানভীর শাকিল জয় এই আসনে একাধিক বার নির্বাচন করে জয় লাভ করেছেন। অর্থাৎ দেশ স্বাধীনের পর এ পর্যন্ত কাজিপুর আসনে মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর পরিবারের সদস্যরা শাসন করেছে এই আসন। আওয়ামী লীগের দূর্গ হিসেবে খ্যাত এই আসনে প্রথম বিএনপির সেলিম রেজা জয়লাভ করলেন।


    এ আসনে বিএনপি'র জয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের শক্তি দুর্বল করে বিএনপি'র সাংগঠনিক ভিত মজবুত করতে সহায়ক হবে বলে বিজয়ী বিএনপি নেতা সেলিম রেজা মন্তব্য করেন। কাজীপুরের এই আসনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এর আগে বিএনপি থেকে অন্যান্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও এমপি পদে বিএনপি'র এই প্রথম বিজয় ভবিষ্যৎ বিএনপিকে শক্তিশালী করবে বলে বিএনপির নেতাকর্মীরা আশা প্রকাশ করেন। 

    পিএম

    ট্যাগ :

    সিরাজগঞ্জ বিএনপি নির্বাচন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…