সৌদির অনুরোধে ৩ পাকিস্তানি সেনাকে মুক্তি দিল আফগানিস্তান

আফগানিস্তান চার মাসের বেশি আগে সংঘটিত প্রাণঘাতী সীমান্ত সংঘর্ষে আটক তিনজন পাকিস্তানি সেনাকে মুক্তি দিয়েছে বলে তালেবান সরকারের মুখপাত্র মঙ্গলবার জানিয়েছেন।
অক্টোবরে কয়েক দিনব্যাপী সীমান্তপারের লড়াইয়ে উভয় পক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৭০ জন নিহত হন। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সংঘর্ষের অবসান ঘটে।
সে সময় তালেবান সরকারের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছিলেন, আফগান বাহিনী একাধিক পাকিস্তানি সামরিক চৌকি দখল করেছে, তবে পাকিস্তানি নিরাপত্তা সদস্য আটক করা হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করেননি।
মুজাহিদ মঙ্গলবার গভীর রাতে আটক সেনাদের মুক্তির ঘোষণা দেন। তিনি জানান, সৌদি আরবের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; সৌদি আরব এ সপ্তাহে কাবুলে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল।
তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পাকিস্তানি পক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় আটক তিনজন পাকিস্তানি সেনাকে মুক্তি দিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ সৌদি আরব থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিদলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
মুজাহিদ কতজন পাকিস্তানি সেনা আফগান বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি।
সহিংসতার সময় দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত পারাপার বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তা এখনো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ রয়েছে, ফলে বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে।
গত বছরের যুদ্ধবিরতি আলোচনা দুই প্রতিবেশীর মধ্যে দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলো—বিশেষ করে নিরাপত্তা ইস্যু—পুরোপুরি সমাধান করতে পারেনি।
ইসলামাবাদ বারবার অভিযোগ করেছে, আফগান সরকার তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গি গোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে, যারা বহু বছর ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অভিযান চালিয়ে আসছে।
তালেবান কর্মকর্তারা এ অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দাবি করেন, পাকিস্তান আফগানিস্তানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিচ্ছে এবং দেশটির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করছে না।
এবি