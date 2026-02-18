এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    টেকনাফ সীমান্তে বিজিবি-মাদক কারবারি গোলাগুলি, ৯ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার

    গিয়াস উদ্দিন ভুলু, টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫৪ পিএম
    মিয়ানমার সীমান্তঘেঁষা কক্সবাজারের টেকনাফে মাদক কারবারি চক্রের সাথে বিজিবির গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। অভিযানে কোনো পাচারকারীকে আটক করা সম্ভব না হলেও পৃথক দুটি অভিযানে মোট ৯ লাখ ৮০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিজিবি। সেই সাথে মাদক পাচারকারীদের ফেলে যাওয়া একটি মোটরসাইকেল ও একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে।


    বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ ব্যাটালিয়ন ২ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মহিউদ্দীন আহমেদ (তথ্যসূত্র অনুযায়ী নাম সমন্বয়যোগ্য)।


    বিজিবি জানায়, বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হ্নীলা বিওপি এলাকার চৌধুরীপাড়া নাফ নদীর স্লুইসগেট সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নেয় বিজিবির একটি যৌথ টহল দল। রাত আনুমানিক ১টার দিকে ৮ থেকে ১০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মিয়ানমার সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। এসময় পাচারকারীরা বিজিবিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়লে আত্মরক্ষার্থে বিজিবিও পালটা গুলি চালায়। প্রায় এক ঘণ্টা গোলাগুলির পর পাচারকারীরা ইয়াবার চালান ফেলে নাফ নদী ও কেওড়া জঙ্গলের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ৭ লাখ ১০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।


    একই সময়ে হ্নীলা চৌধুরীপাড়া সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথে মাদক কারবারিদের সাথে স্থানীয় একটি ডাকাত দলের গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা ইয়াবার চালানটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতির অবনতি হয়। পরে বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশের সহায়তা নিয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।


    অন্যদিকে, মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে উখিয়া ৬৪ বিজিবির সদস্যরা টেকনাফের হোয়াইক্যং সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৭০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করে। এসময় মাদক বহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ও একটি সিএনজি জব্দ করা হয়।


