পাকিস্তানের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ। এছাড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ ‘এ’-মালয়েশিয়া
সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-আরব আমিরাত
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
পাকিস্তান-নামিবিয়া
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নেদারল্যান্ডস
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-নিউক্যাসল
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বোদো/গ্লিমট-ইন্টার মিলান
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা-আতলেতিকো
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
অলিম্পিয়াকোস-লেভারকুসেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিরি ‘আ’
এসি মিলান-কোমো
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
