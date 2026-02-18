এইমাত্র
    খেলা

    পাকিস্তানের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:০৩ এএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:০৩ এএম


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ। এছাড়া ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা রয়েছে।


    ক্রিকেট


    নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ


    বাংলাদেশ ‘এ’-মালয়েশিয়া


    সকাল ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ


    দক্ষিণ আফ্রিকা-আরব আমিরাত


    বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    পাকিস্তান-নামিবিয়া


    বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ভারত-নেদারল্যান্ডস


    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ফুটবল


    চ্যাম্পিয়নস লিগ


    কারাবাগ-নিউক্যাসল


    রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২


    বোদো/গ্লিমট-ইন্টার মিলান


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২


    ব্রুগা-আতলেতিকো


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১


    অলিম্পিয়াকোস-লেভারকুসেন


    রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫


    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ


    উলভারহ্যাম্পটন-আর্সেনাল


    রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    সিরি ‘আ’


    এসি মিলান-কোমো


    রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন



    এবি 

