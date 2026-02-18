এইমাত্র
  • ‘বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী এখন মিলন ভাই’
  • ‘যা পারেন লেখেন’—টাকা কর্তন ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রতি তারাগঞ্জের ইউএনও
  • নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ী হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড
  • গোলাপগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
  • যশোরে যুবকের পেট থেকে ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার
  • অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে হামলা, যুবক আটক
  • নোবিপ্রবি ভিসিসহ তিন শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগে ৭ দিনের আল্টিমেটাম
  • নারায়ণগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের দলীয় ব্যানার
  • `বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী মিলন ভাই'
  • তারাগঞ্জে ভোট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা কর্তন, ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি
    • আজ বুধবার, ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    আজ রোজা রেখেছেন ভোলার ৫ হাজার মানুষ

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৪ এএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৪ এএম

    আজ রোজা রেখেছেন ভোলার ৫ হাজার মানুষ

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২৪ এএম


    সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে আজ রোজা রেখেছেন ভোলার ১৩টি গ্রামের প্রায় ৫ হাজার মানুষ। তারা চট্রগ্রামের সাতকানিয়া মির্জাখীল ও শরিয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বরী দরবার শরীফের অনুসারী। 


    বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) ভোর রাতে সেহরি খাওয়ার মধ্যদিয়ে আজ তারা রোজা রেখেছেন। 


    এরআগে, গতকাল সৌদি আরবের চাঁদ দেখা যাওয়ায় সৌদির সঙ্গে মিল রেখে রাত ৮টায় প্রথম  তারাবির নামাজ আদায় করেন।


    বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার সুরেশ্বরী দরবার শরীফের অনুসারী মো. সুমন মিয়া।


    তিনি জানান, তারা প্রতি বছরই সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে রোজা ও ঈদ পালন করে আসছেন। তাই সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে গতকাল রাতে প্রথম তারাবি নামাজ আদায় করে আজ ভোর রাতে সেহরির খাওয়ার মধ্যদিয়ে রোজা রেখেছেন। তাঁর মতে, চাঁদ দেখার মধ্যদিয়ে সারাবিশ্বে রোজা ও ঈদ একদিনই পালন করা উচিত।


    জেলার ৭টি উপজেলার প্রায় ১৩টি গ্রামে তাদের অন্তত পাঁচ হাজার অনুসারী রয়েছে। যারা প্রতিবছরই এই নিয়ম অনুসরণ করেন। তবে এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারী রয়েছে জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায়। এই উপজেলার টবগী ইউনিয়নেই রয়েছে তাদের অন্তত তিন হাজার অনুসারী।



    এসআর

    ট্যাগ :

    হাজার মানুষ সৌদি আরব ভোলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…