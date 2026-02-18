এইমাত্র
    আজ বুধবার, ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    ইসরায়েলি বাঁধা পেরিয়ে আল-আকসায় প্রথম তারাবিহ আদায় ফিলিস্তিনিদের

    ইসরায়েলি বাঁধা পেরিয়ে আল-আকসায় প্রথম তারাবিহ আদায় ফিলিস্তিনিদের

    সংগৃহীত ছবি

    ফিলিস্তিনসহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবগুলো দেশে বুধবার থেকে পবিত্র রমজান শুরু হয়েছে। তাই রমজানের প্রথম তারাবিহ নামাজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) আদায় করেছে এসব দেশের মানুষ। তাই প্রথম তারাবিহ নামাজ আদায় করতে ফিলিস্তিনের আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছিলেন হাজারো ফিলিস্তিনি।


    তবে, নানা অজুহাতে বিধি-নিষেধ আরোপের পাশাপাশি তরুণ ফিলিস্তিনিদের আল-আকসা প্রাঙ্গণে ঢুকতে বাঁধা দেওয়া হয়। এছাড়া নামাজ আদায়ের সময় ইসরায়েলি পুলিশ পুরো মসজিদ ঘিরে রাখে।


    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, নামাজের সময় মসজিদের প্রার্থনালয় এবং খোলা প্রাঙ্গণগুলো পূর্ণ ছিলক। আল-আকসা মসজিদের খতিব শেখ ইউসুফ আবু স্নেইনে নামাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অনলাইনে প্রচারিত ফুটেজে দেখা গেছে, ইসরায়েলি পুলিশ প্রার্থীদের মধ্যে উপস্থিত থেকে নিরাপত্তা তদারকি করছে।


    এর আগে, জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনি অঞ্চলের গ্র্যান্ড মুফতি শেখ মুহাম্মদ হুসাইন ঘোষণা করেন, বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রমজানের প্রথম দিন। তিনি বলেন, রমজানের চাঁদ ইসলামী বিধি অনুসারে দেখা গেছে। তিনি নিশ্চিত করেছেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ ইসলামী হিজরি ১৪৪৭ সালের রমজানের প্রথম দিন।


    নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে, বিশেষ করে প্রাচীন শহর ও আল-আকসা কমপ্লেক্সের আশেপাশে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ কড়া পাহারায় ছিলো। এতে আটক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সাময়িক নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত।


    ইউরো-মেডিটেরেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর জানিয়েছে, রমজানের আগে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি বিধিনিষেধ আরও কঠোর হয়েছে যা উপাসনাস্থলে প্রবেশকে প্রভাবিত করেছে।


    জেরুজালেম গভর্নরের তথ্যমতে, ২০২৬ সালের শুরু থেকে আল-আকসায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ২৫০-এর বেশি ফিলিস্তিনির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।


    এর আগে সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে ইসরায়েলি পুলিশ আল-আকসার ইমাম শেখ মুহাম্মদ আল-আব্বাসিকে আটক করেছিল। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এক সপ্তাহের জন্য মসজিদে তার প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।


    ইসরায়েল ২০২৩ সালের ৮ অক্টোবর গাজার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার পর পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে কার্যক্রম জোরদার করেছে। মার্কিন সমর্থনে গাজায় নৃশংস হামলা চালিয়ে দুই বছরের যুদ্ধে ৭২,০০০-এর বেশি ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭১,০০০ আহত হন যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু।


    এছাড়া ৯০ শতাংশ গাজাবাসীর বসবাসের অবকাঠামো ধ্বংস হয়। ২০২৫ সালের ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও ইসরায়েল এখনও বিভিন্ন অংশে বিমান হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।


    ইসরায়েল বাঁধা আল-আকসা তারাবিহ ফিলিস্তিনি

