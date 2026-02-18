ভালুকায় অন্যায়-অত্যাচার বরদাশত নয়: এমপি বাচ্চু

এইমাত্র
    সাজ্জাদুল আলম খান, ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২২ পিএম
    ময়মনসিংহ-১১ ভালুকা আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু বলেছেন, ভালুকার মানুষের ওপর কোনো ধরনের অন্যায়, অত্যাচার বা অবিচার করে কেউ সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইলে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না।


    বুধবার এক বার্তায় তিনি বলেন, আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, ভালুকার মানুষের অধিকার নিয়ে কেউ খেলতে পারবে না। ক্ষমতার অপব্যবহার করে, প্রভাব খাটিয়ে কিংবা সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সম্পদ গড়ার সুযোগ আর থাকবে না।


    তিনি আরও বলেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে ভালুকার মানুষের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও অধিকার রক্ষা করা তার নৈতিক দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সাধারণ মানুষের জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করে অন্যায় সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া হবে।


    নবনির্বাচিত এ সংসদ সদস্য বলেন, ভালুকাকে চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হবে। তিনি দলীয় নেতাকর্মীদেরও সতর্ক করে বলেন, কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দলীয় পরিচয় তাকে রক্ষা করতে পারবে না।


    ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু বলেন, আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে চাই-ভালুকার মানুষের ক্ষতি করে কেউ যদি ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করেন, তিনি আমার নিকটজন হলেও ছাড় দেওয়া হবে না।



