এইমাত্র
  • ‘বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী এখন মিলন ভাই’
  • ‘যা পারেন লেখেন’—টাকা কর্তন ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রতি তারাগঞ্জের ইউএনও
  • নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ী হত্যায় একজনের মৃত্যুদণ্ড
  • গোলাপগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু
  • যশোরে যুবকের পেট থেকে ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার
  • অষ্টগ্রামে স্কুল থেকে ফেরার পথে ছাত্রীকে কাঁচি দিয়ে হামলা, যুবক আটক
  • নোবিপ্রবি ভিসিসহ তিন শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগে ৭ দিনের আল্টিমেটাম
  • নারায়ণগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের দলীয় ব্যানার
  • `বাচ্চারা পড়তে বসো, শিক্ষামন্ত্রী মিলন ভাই'
  • তারাগঞ্জে ভোট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা কর্তন, ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি
    • আজ বুধবার, ৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    নারায়ণগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের দলীয় ব্যানার

    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৫ পিএম
    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৫ পিএম

    নারায়ণগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ফের দলীয় ব্যানার

    শিপন সিকদার, নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:২৫ পিএম

    প্রায় দেড় বছর পর নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দলীয় ব্যানার টানিয়েছেন নেতাকর্মীরা। বুধবার (১৮ পেব্রুয়ারি) দুপুরে শহরের ২ নম্বর রেলগেইট এলাকায় অবস্থিত কার্যালয়ের ফটকের সামনে ব্যানারটি টানানো হয়।


    এ সময় উপস্থিত নেতাকর্মীরা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ এবং ‘নারায়ণগঞ্জের মাটি শেখ হাসিনার ঘাঁটি’ স্লোগান দেন। পরে তাদের সেখান থেকে সরে যেতে দেখা যায়।


    আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই কার্যালয়টি বন্ধ রয়েছে। সে সময় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরবর্তী সময়ে দুর্বৃত্তরা ভবনের দরজা-জানালা খুলে নিয়ে যায়।


    পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ভবনটিতে মাদক সেবনসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ চলছিল বলে স্থানীয়রা জানান। পরে ভবনের সামনের অংশ টিন দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।

    ইখা

    ট্যাগ :

    নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় ব্যানার টানানো

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…