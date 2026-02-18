যশোরে যুবকের পেট থেকে ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার

যশোরে মাসুদ রানা (২০) নামের এক যুবকের পেটের ভেতর থেকে ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। র্যাবের দাবি, এসব ইয়াবা তিনি কক্সবাজার থেকে এনে বেনাপোল হয়ে পাচারের চেষ্টা করছিলেন।
র্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের সদস্যরা মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাত দেড়টার দিকে শহরের মণিহার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে আটক করেন। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) এক্স-রে করার পর তার পেটে ইয়াবা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। পরে তাকে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মাসুদ রানা শার্শা উপজেলার গোড়পাড়া কলোনিপাড়ার হোসেন আলীর ছেলে।
র্যাব-৬ যশোর ক্যাম্পের অধিনায়ক মেজর এ টি এম ফজলে রাব্বী প্রিন্স জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, এক যুবক ইয়াবাসহ যশোর হয়ে বেনাপোলের দিকে যাচ্ছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল মণিহার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান নেয় এবং মাসুদ রানাকে আটক করে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পেটের ভেতরে আনুমানিক ২ হাজার ২০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট থাকার কথা স্বীকার করেন বলে জানায় র্যাব। চিকিৎসকের সহায়তায় তার পেট থেকে ইয়াবাগুলো বের করা হয়েছে।
বর্তমানে র্যাবের পাহারায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।
ইখা