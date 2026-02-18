বগুড়ার শেরপুরে হত্যা মামলা তুলে নেয়াসহ দেশত্যাগের হুমকি

বগুড়ার শেরপুরে বৃদ্ধকে হত্যা মামলা তুলে নেয়াসহ বাদী পরিবারকে দেশত্যাগের হুমকি দেয়া হচ্ছে। হত্যা মামলার আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের গ্রেফতার না করায় জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছেন ভুক্তভোগী পরিবার। প্রতিপক্ষের হুমকী-ধামকী ও তাদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে মামলার বাদী আলতাফ আলী।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি ) বেলা ১টার দিকে জেলার শেরপুর উপজেলা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেন শাহ্বন্দেগী ইউনিয়নের ঘোলাগাড়ী কলোনী এলাকার ভূক্তভোগী পরিবারের পক্ষে আলতাফ আলী ও তার ভাতিজা আশরাফুল ইসলাম।
তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, “আমাদের পৈত্রিক ৮৬ শতক জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলে আসছিল। হঠাৎ করেই প্রতিপক্ষ একই এলাকা ঘোলাগাড়ী কলোনীর ভূমিদস্যু মো. নবাব আলী ও মোছা. মর্জিনা বেগমসহ বেশ কয়েকজন জমি বেদখল দেয়। এসময় আমরা বাধা দিলে প্রতিপক্ষরা আমাদের ওপর নৃশংস হামলা চালায় ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। এর ফলে আমি (আলতাফ আলী) বাদি হয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছিলাম (মামলা নং ৬০৯ সি/২০২৪)। অত্যন্ত গুরুত্বের বিষয় হলো, এই মামলার প্রধান ও ১নং সাক্ষী ছিলেন আমার বড় ভাই মো. ইয়াকুব আলী। কিন্তু প্রতিপক্ষরা জানতো ইয়াকুব আলী একজন সাহসী মানুষ এবং তিনি আদালতে সত্য সাক্ষ্য দিলে তাদের পরাজয় ও সাজা নিশ্চিত। মূলত সাক্ষী কমিয়ে নিজেদের রক্ষা করার আক্রোশ থেকেই তারা ইয়াকুব আলীকে হত্যার পরিকল্পনা করে।
সে অনুযায়ী বিগত ২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর সকাল সোয়া ৮টার দিকে বৃদ্ধ ইয়াকুব আলী যখন মাঠ থেকে কাজ শেষে খড় নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন নবাব আলী ও মর্জিনা বেগমসহ তাদের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা তাঁর পথরোধ করে অতর্কিত হামলা চালায়। একজন নিরপরাধ বৃদ্ধ মানুষকে তারা ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে তাঁর বুকে ও পাঁজরে উপর্যুপরি কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে মারাত্মকভাবে জখম করে। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেলে আমরা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করি (মামলা নং ১৫৮ সি/২০২৫)। তবে আসামিরা অত্যন্ত চতুরতার সাথে এই খুনের ঘটনাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বা হার্ট অ্যাটাক বলে প্রচারের অপচেষ্টা চালিয়েছিল।
অথচ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট (পিএম নং: ৫৮৮/২৪)। ফরেনসিক রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহতের বুকের বাম পাশে পাঁজরের হাড়ের নিচে ভোঁতা অস্ত্রের বা কিল-ঘুষির গুরুতর আঘাতের ফলে প্রচুর জমাট বাঁধা রক্ত পাওয়া গেছে। ডাক্তাররা তাঁদের চূড়ান্ত মতামতে একে একটি পরিষ্কার হত্যাকান্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে এমন ময়নাতদন্তের প্রমাণ থাকার পরও আসামিরা দম্ভ করে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।
অন্যদিকে প্রতিপক্ষ হত্যা মামলার আসামী নবাব আলী ও মর্জিনা সহ অন্যান্য স্থানীয় প্রভাবশালীদের মাধ্যমে আমাদের মামলা তুলে নিতে এবং সপরিবারে দেশত্যাগের হুমকি দিচ্ছে। তাদের অন্যায় ভয়ভীতি ও হুমকী-ধামকীতে আমরা পুরো পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভূগছি”। তাই অনতিবিলম্বে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে হত্যাকান্ড প্রমাণিত আসামীদের গ্রেফতারসহ আমাদের জানমালের নিরাপত্তার আশু ব্যবস্থার জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সহ সংশ্লিস্ট প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভূক্তভোগী পরিবার।
এ প্রসঙ্গে শেরপুর থানার অফিসার ইনচাজর্ (ওসি) মো. ইব্রাহিম আলী বলেন, “এ ঘটনায় মামলা চার্জশীট দেয়া হয়েছে। আদালত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা আসলেই আসামীদের গ্রেফতারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে”।
পিএম