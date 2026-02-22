এইমাত্র
    আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    বাংলাদেশের ফাইনালসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:০২ এএম
    নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ ফাইনালে বাংলাদেশ ও ভারত মুখোমুখি হবে। এছাড়া শ্রীলঙ্কা, ভারত ভিন্ন ম্যাচে শেষ আটের খেলা খেলবে।


    ক্রিকেট


    নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ: ফাইনাল


    বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’


    বেলা ১টা, টি স্পোর্টস


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ


    শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড


    বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা


    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ফুটবল


    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ


    নটিংহাম-লিভারপুল


    রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    টটেনহাম-আর্সেনাল


    রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    লা লিগা


    বার্সেলোনা-লেভান্তে


    রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ


    সিরি ‘আ’


    আতালান্তা-নাপোলি


    রাত ৮টা, ডিএজেডএন


    এসি মিলান-পার্মা


    রাত ১১টা, ডিএজেডএন



