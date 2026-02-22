এইমাত্র
  • বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, যা জানাল আবহাওয়া অফিস
  • আশুলিয়ায় চিকিৎসক দম্পতির বিরুদ্ধে শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগ
  • মেঘনায় নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে চাপে ক্রেতারা
  • ঈদের আগেই ইমাম-মুয়াজ্জিন-খতিবদের সম্মানি পৌঁছে দেবে সরকার: প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
  • দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ায় ইমামকে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে
  • মাদারীপুরে প্রবাসীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ, দুই দিনেও মামলা নেয়নি পুলিশ
  • শার্শায় পল্লী চিকিৎসক আল আমিন হত্যা: যুবদলের তিন কর্মী আটক
  • ব্রহ্মপুত্রে হত্যার শিকার শিক্ষার্থী শাওনকে গ্রামের বাড়িতে দাফন, দ্রুত বিচারের দাবি
  • লাশ হস্তান্তরে গড়িমসি, ঘুষ দাবির অভিযোগে প্রশ্নের মুখে কর্ণফুলী থানার এসআই
  • রাতে ক্ষেতের পেঁয়াজ কেটে নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে এমপি হারুন
    • আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ঈদের আগেই ইমাম-মুয়াজ্জিন-খতিবদের সম্মানি পৌঁছে দেবে সরকার: প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৬ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৬ এএম

    ঈদের আগেই ইমাম-মুয়াজ্জিন-খতিবদের সম্মানি পৌঁছে দেবে সরকার: প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:২৬ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেছেন,প্রথমবারের মত আজ তার কার্যালয়ে অফিস করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রথম দিনে বিএনপির দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঈদের আগেই মসজিদের ইমাম-খতিবদের সম্মানি পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। 

    গতকাল শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এমনটা জানান। 

    চতিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী অফিসে এসে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি সবার সাথে কুশল বিনিময় করেছেন। পরবর্তীতে বিএনপির নির্বাচনের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন৷ বেকার সমস্যা সমাধানসহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদের মতামতও শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী। 

    মাহদী আমিন বলেন, নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইমাম-খতিব-মুয়াজ্জিনসহ বিভিন্ন ধর্মগুরুদের মাসিক সম্মানি এবং উৎসব ভাতা দেয়ার কথা ছিলো।বিএনপি সরকার ঈদুল ফিতরের আগেই প্রাথমিকভাবে এই কার্যক্রম শুরু করবে৷ পর্যায়ক্রমে সারাদেশে তা চালু হবে।

    তিনি আরও জানান, কর্মসংস্থান নিয়ে বিএনপির বড় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিলো। সরকারি, বেসরকারি চাকরি অথবা বহির্বিশ্বে জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্রে কীভাবে দক্ষ এবং যোগ্য জনশক্তি গড়ে তোলা যায় এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিব মন্ত্রীরা তাদের মতামত প্রদান করেছেন।

    দ্রুততম সময়ে জনগণের সামনে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে বিএনপি এমনটাও জানান তিনি। 

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ঈদ ইমাম মুয়াজ্জিন খতিব সম্মানি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…