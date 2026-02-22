এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    ধর্ম ও জীবন

    ২২ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

    প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ এএম

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:২৫ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ৯ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ৪ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:১৩ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৬ মিনিট।

    আসর- ৪:১৯ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০১ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৪ মিনিট।


    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫৮ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:২৬ মিনিট।


    সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:১৩ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:২৫ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-


    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

    নামাজ সময়সূচি ওয়াক্ত

