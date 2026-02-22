এইমাত্র
  • নিজ দায়িত্বে ফিরলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস
  • মুন্সিগঞ্জে ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
  • দাবি নিয়ে শিক্ষকদের আর রাজপথে আসতে হবে না: শিক্ষামন্ত্রী
  • মুন্সিগঞ্জে আওয়ামী লীগের কার্যালয় খোলার ভিডিও ভাইরাল
  • কিশোরগঞ্জে প্রবাসীর শতাধিক মেহগনি গাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা
  • মেঘনার আলোচিত সম্রাট জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার
  • বাংলাদেশ-সৌদি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে নতুন উচ্চতায় উন্নীত হবে
  • হাসিনা-কামালসহ ৬ জনকে আত্মসমর্পণে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ
  • জানুয়ারিতে সড়কে ঝরল ৫৪৬ প্রাণ: যাত্রী কল্যাণ সমিতি
  • জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সালিম সামাদ মারা গেছেন
    • আজ রবিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    চাকরি

    একাধিক পদে নিয়োগ দিচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫০ পিএম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫০ পিএম

    একাধিক পদে নিয়োগ দিচ্ছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫০ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    জনবল নিয়োগের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। একাধিক পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়:

    পদের সংখ্যা: ১০


    পদের নাম: অধ্যাপক

    বিভাগ ও পদের সংখ্যা: ইংরেজি (১), কম্পিউটার সায়েন্স (১)

    বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)।


    পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

    বিভাগ ও পদের সংখ্যা: আইন (১), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১)

    বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)।


    পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

    বিভাগ ও পদের সংখ্যা: ইংরেজি (১), শিক্ষা (১), হিসাববিজ্ঞান (১), আইন (১), পরিসংখ্যান (১), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)

    বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)।


    আবেদন ফি: ২০০ টাকা (সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় পে স্লিপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে)।

    আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিয়ারবিষয়ক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের সময়সীমা: আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৬ মার্চ, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    নিয়োগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…