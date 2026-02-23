এইমাত্র
    প্রবাস

    ইতালিতে প্রবাসীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

    ইসমাইল হোসেন স্বপন, ইতালি প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৩৯ এএম
    ইতালিতে প্রবাসীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

    ইতালিতে প্রবাসীদের সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ কমিউনিটি ভিচেন্সা সিটির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় কাচা বাজারের সামনে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়। যেখানে কয়েক শতাধিক বাংলাদেশি প্রবাসী, বিভিন্ন দেশের মুসল্লীসহ স্থানীয় ইতালিয়ান নাগরিকরাও অংশগ্রহণ করেন।


    ইফতারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শান্তির জন্য দোয়া করেন এবং প্রবাসীদের সামাজিক সংহতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা শেষে সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। 


    এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কমিউনিটির সভাপতি এমদাদুর রহমান চৌধুরী, সিনিয়র সহসভাপতি মো. কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক তারেক আহমেদ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ আলী, দপ্তর ও আইন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হুসেন বাবলু, অর্থ সম্পাদক শিবলী সাদিক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল হালিম, ক্রীড়া সম্পাদক মো. জামাল উদ্দিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এমদাদুল হক।


    আয়োজকেরা জানান, ভবিষ্যতেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য ও কল্যাণে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

    ইখা

    ইতালী প্রবাসী ইফতার

