এইমাত্র
  • বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ‘অপপ্রচারের’ প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন
  • প্রতিবেদনের জেরে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি, অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা
  • সখীপুরে ভিনদেশি ক্যাপসিকাম চাষে স্বপ্ন বুনছেন জয়নাল আবেদীন
  • ভোলায় মায়ের কোল থেকে ৩ মাসের শিশু চুরি
  • যেভাবে একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেলো নোবিপ্রবির আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা
  • ডিজিটাল প্রতারণা ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা এমপি চাঁদের
  • ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ির সংযোগ সড়কে নিম্নমানের ইট-খোয়া ব্যবহারের অভিযোগ
  • বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান
  • উলিপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারে অনিয়মের অভিযোগ
  • টাংগুয়ার হাওরে পর্যটকবাহী হাউজবোটে অগ্নিকাণ্ড
    • আজ বুধবার, ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ভোলায় মায়ের কোল থেকে ৩ মাসের শিশু চুরি

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৯ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৯ পিএম

    ভোলায় মায়ের কোল থেকে ৩ মাসের শিশু চুরি

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৯ পিএম

    ভোলা সদর উপজেলার পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নে নেশাদ্রব্য দিয়ে মায়ের কোল থেকে জিদনী ইসলাম আলিফা নামের ৩ মাস বয়সী এক শিশু চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পর পুলিশের বেশ কয়েকটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নের দক্ষিণ চরপাতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শিশু জিদনী ওই গ্রামের আব্দুর রব ও সুমাইয়া দম্পতির তৃতীয় কন্যা সন্তান।


    শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে শিশুটির মা সুমাইয়া বেগম শিশুটিকে সঙ্গে করে স্থানীয় মালেরহাট বাজার সংলগ্ন একটি ক্লিনিকে ঔষধ আনতে যান। সেখানে একটি চক্র দুইশো টাকার একটি নোটের সঙ্গে নেশাদ্রব্য দিয়ে তাকে অচেতন করে শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর শিশুটির মায়ের জ্ঞান ফিরলে দুইশো টাকার নোট দিয়ে শিশুটিকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে পূনরায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে তাকে উদ্ধার করে ভোলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।


    শিশুটির দাদি ফাতেমা খানম জানান, সকালে নাতনীকে নিয়ে তার ছেলের বউ ক্লিনিকে গেলে বোরকা পরিহিত এক নারী দুইশো টাকার একটি নোট মুখের সামনে ধরে নোটটি কত টাকার জানতে চান। এর পরই জ্ঞান হারান শিশুর মা সুমাইয়া। পরে চক্রটি শিশুটিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এসময় তিনি চক্রটি শনাক্ত করে দ্রুত তার নাতনীকে উদ্ধার করে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানান।


    এদিকে, এ ঘটনায় শিশুটির স্বজন ও পরিবারে চলছে আহাজারি। শিশুটির মা ভোলা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বাবা বিভিন্ন জায়গায় শিশুটিকে খুঁজছেন।


    ভোলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. ইব্রাহিম বলেন, ঘটনার পর তিনিসহ পুলিশের কয়েকটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। শিশুটি উদ্ধারে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বেশ কয়েকটি টিম কাজ করছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ভোলা মায়ের কোল থেকে শিশু চুরি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…