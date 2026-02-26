বিশ্বকাপে ভারতের বাঁচা-মরার ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে আজ জিততেই হবে স্বাগতিক ভারতকে। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) তারা খেলতে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। দিনের প্রথম ম্যাচে অবশ্য নামবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ম্যাচে উইন্ডিজ জিতলেই অবশ্য বড় শঙ্কায় পড়বে ভারত। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটি অপেক্ষাকৃত সহজই হওয়ার কথা। এছাড়াও আজ ছোট পর্দায় বেশকিছু ম্যাচ দেখা যাবে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিসিএল ওয়ানডে
উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল
সকাল ৯টা, ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ইউরোপা লিগ
প্লজেন-প্যানাথিনাইকোস
রাত ১১:৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
স্টুটগার্ট-সেল্টিক
রাত ১১:৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
ফেরেনৎসভারোস-লুদোগোরেৎস
রাত ১১:৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫
সেল্তা ভিগো-পিএওকে
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
নটিংহাম-ফেনেরবাচে
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
গেঙ্ক-দিনামো জাগরেব
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
