মিরপুরে মেট্রো স্টেশনের পাশের ভবনে আগুন

রাজধানীর মিরপুরের শেওড়াপাড়া এলাকায় মেট্রো স্টেশনের পাশের একটি নির্মাণাধীন ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়দের সাহসিকতা ও তাৎক্ষণিক তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার খালেদা ইয়াসমিন সংবাদমাধ্যমকে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটের দিকে শেওড়াপাড়ার ওই নির্মাণাধীন ভবনটিতে আগুন লাগার জরুরি খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। খবর পাওয়ার পরপরই আগুন নেভাতে এবং জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের গাড়িগুলো সেখানে পৌঁছানোর আগেই ভবন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা আগুন সম্পূর্ণভাবে নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। ফলে বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটেনি।
