এইমাত্র
  • বলিভিয়ায় টাকা ভর্তি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ১৫ জন নিহত
  • ঢাকায় বাড়তে পারে দিনের তাপমাত্রা
  • ডিএমপি কমিশনারের দায়িত্বে সরওয়ার
  • পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের পাল্টা হামলা চালাচ্ছে আফগানিস্তান
  • কালিয়াকৈরে মধ্যরাতে কলোনি ও তুলার গোডাউনে আগুন
  • চাঁদপুরে রাতে দাঁড়িয়ে থাকা ৩ বাসে আগুন
  • আমেনা হত্যা: ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই প্রধান আসামি নূরা গ্রেপ্তার
  • শাহজালালে প্রায় ৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ আটক ২
  • ১০ মার্চ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী
  • অনুমতি ছাড়া শিক্ষকরা অন্য পেশায় যুক্ত থাকলে ব্যবস্থা: শিক্ষামন্ত্রী
    • আজ শনিবার, ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    কালিয়াকৈরে মধ্যরাতে কলোনি ও তুলার গোডাউনে আগুন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩২ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩২ এএম

    কালিয়াকৈরে মধ্যরাতে কলোনি ও তুলার গোডাউনে আগুন

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:৩২ এএম

    গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মধ্যরাতে আগুন লেগে একটি আবাসিক কলোনি ও তুলার গুদাম পুড়ে ছাই হয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দেড় ঘণ্টার চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে।


    শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত ১টা ২০ মিনিটে জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার পুরাতন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের মাকিষবাথান (টিএনটি) এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। 


    জানা গেছে, শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে হঠাৎ একটি আবাসিক কলোনি থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। এ সময় পাশে থাকা একটি তুলার গুদামেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দেখে স্থানীয়রা দ্রুত ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দেড় ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে রাত ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।


    কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তার ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী বলেন, আগুনের খবর পেয়ে আমাদের ইউনিট সেখানে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। তবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনি বলা যাচ্ছে না। এ ঘটনায় কোনো আহত নেই।


    এবি 

    ট্যাগ :

    কালিয়াকৈর কলোনি ও তুলার গোডাউনে আগুন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…