যুদ্ধ বাঁধলে মার্কিন সেনা ও সরঞ্জাম গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ইরানের

যুদ্ধ বাঁধলে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের ওপর হামলা ও সামরিক সরঞ্জাম গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুলফজল সেকারচি।
গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুমকি দেন ইরান তাদের শর্ত অনুযায়ী চুক্তি না করলে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর জবাবে ইরানের এ জেনারেল শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বলেছেন, “যদি কোনো যুদ্ধ বাঁধে, মার্কিন সেনা এবং তার সামরিক সরঞ্জাম ধ্বংস করা হবে। এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্টের যেসব অবকাঠামে আছে সেগুলো ইরানি সেনাদের ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে থাকবে।”
ট্রাম্পের হুমকি নিয়ে তিনি বলেন, “ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ঘনঘন হুমকি-ধামকি দিচ্ছেন, তা কেবলই ফাঁকা আওয়াজ এবং আকাশকুসুম কল্পনা।”
মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি, যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান মোতায়েনের ওপর ইরান খুব কাছ থেকে নজর রাখছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
ইরানের সামরিক বাহিনীর সত্যিকারের সক্ষমতা জানলে যুক্তরাষ্ট্র কখনো যুদ্ধের কথা বলত না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ইরান ও তাদের সহযোগী সন্ত্রাসীরা উস্কানিমূলক কিছু করলে এর উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন এ সেনা কমান্ডার।
সূত্র: তেহরান টাইমস
এবি