    পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ (শনিবার) পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হবে। রাতে নিজেদের লিগে খেলবে বার্সেলোনা, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটি ও বায়ার্ন মিউনিখের মতো ক্লাবগুলো।


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    বোর্নমাউথ-সান্ডারল্যান্ড

    সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টফি লাইভ


    বার্নলি-ব্রেন্টফোর্ড

    রাত ৯টা, টফি লাইভ


    লিভারপুল-ওয়েস্ট হাম

    রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    লিডস-ম্যান সিটি

    রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    নিউক্যাসল-এভারটন

    রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২


    লা লিগা

    ভায়েকানো-বিলবাও

    সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ


    বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল

    রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ


    বুন্দেসলিগা

    লেভারকুসেন-মেইঞ্জ

    রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১


    ডর্টমুন্ড-বায়ার্ন

    রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১


    সিরি ‘আ’

    ইন্টার-জেনোয়া

    রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন



