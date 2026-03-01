এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইসরায়েলে নিহত ১, আহত ১২১

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১ মার্চ ২০২৬, ১২:৩৩ পিএম
    ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ইসরায়েলে নিহত ১, আহত ১২১

    সংগৃহীত ছবি

    ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় ইসরায়েলে এ পর্যন্ত ১ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ১২১ জন আহত হয়েছেন। যিনি নিহত হয়েছেন, তিনি একজন নারী এবং আহতদের বেশিরভাগেরই আঘাত গুরুতর নয়।

    গতকাল ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধার পর থেকে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে দফায় দফায় গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে ইরান। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, এসব ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকাংশকেই লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার আগে ধ্বংস করা সম্ভব হলেও সবগুলোকে আটকানো সম্ভব হচ্ছে না। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ফাঁক-ফোকর গলে কিছু ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানছে এবং সেসবের জেরেই ঘটেছে এসব নিহত ও আহতের ঘটনা।

    যারা নিহত এবং আহত হয়েছেন— তারা সবাই তেল আবিব, বেইত শেমেষ এবং পশ্চিম জেরুজালেমের।

    ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতিস্থাপনকারীদের আবাসিক এলাকা লক্ষ্য করেও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। তবে সেখান থেকে এখনও নিহত বা আহতের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।

    এমআর-২

