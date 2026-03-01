এক নজরে ইরানের প্রধান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা

বিশ্বের অন্য অনেক দেশের তুলনায় ইরানের শাসন পদ্ধতি বেশ আলাদা। সেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বা সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হলেও দেশের মূল ক্ষমতা রয়েছে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার হাতে।
১৯৭৯ সালে ইরানের তৎকালীন শাহ (রাজা) মুহম্মদ রেজা শাহ পাহলভিকে হটিয়ে ইরানের জাতীয় ক্ষমতা দখল করে শিয়াপন্থি বিভিন্ন সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী, শাহবিরোধী রাজনৈতিক দল এবং কমিউনিস্ট দলগুলো। সেই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি। বিপ্লবের পর তিনি হন ইরানের প্রথম সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা।
১. সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি: ১৯৮৯ সালে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর খামেনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হন। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবে শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে উৎখাত করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাতে খামেনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।
৮৬ বছর বয়সী খামেনি হলেন ইরানের সর্বাধিনায়ক, যিনি সকল নীতি ও ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। ইরানের আধাসামরিক বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী, যেটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করে, সরাসরি তার কাছে জবাবদিহি করে।
ইরানে বিক্ষোভকারীদের উপর পূর্ববর্তী দমন-পীড়নের সময় খামেনি দায়িত্বে ছিলেন। তিনি সম্প্রতি বলেছিলেন যে ইরান যেকোনো আমেরিকান আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত।
শনিবার খামেনির অফিসের কাছে প্রথম হামলাগুলোর মধ্যে একটি। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালিত আইআরএনএ সংবাদ সংস্থা রবিবার ৮৬ বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যুর খবর দিয়েছে। ট্রাম্পের বলার কয়েক ঘন্টা পরেই যে খামেনি আমেরিকান-ইসরায়েলি যৌথ অভিযানে নিহত হয়েছেন।
ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় এটিকে "ইরানি জনগণের জন্য তাদের দেশ ফিরিয়ে নেওয়ার একমাত্র সেরা সুযোগ" বলে অভিহিত করেছেন, তবে কোনও কারণ ব্যাখ্যা করেননি।
২. রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ান: ইরানের রাষ্ট্রপতিকে ব্যাপকভাবে একজন সংস্কারবাদী হিসেবে দেখা হয়। একজন প্রাক্তন হার্ট সার্জন, পেজেশকিয়ান ২৮ জুলাই, ২০২৪ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, যিনি সরকার প্রধান হিসেবে কাজ করেন যা দৈনন্দিন প্রশাসন, অর্থনৈতিক নীতি পরিচালনা করে এবং সর্বোচ্চ নেতার আদেশ বাস্তবায়ন করে।
ইরানিরা ৪ বছরের জন্য একজন রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ নির্বাচন করে।
৩. পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীর্ঘদিনের একজন কূটনীতিক এবং ২০১৫ সালের অধুনা বিলুপ্ত পারমাণবিক চুক্তিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ আলোচক ছিলেন। ২০২৪ সালের ২১শে আগস্ট তাকে নিযুক্ত করা হয়।
শনিবারের হামলার কয়েকদিন আগে, আরাঘচি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সংঘাত "একটি ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ" হবে এবং এই সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আগে শান্তিপূর্ণ সমাধানে তেহরানের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন।
৪. খামেনির জননীতি বিষয়ক উপদেষ্টা আলী লারিজানি: লারিজানি ইরানের অন্যতম বিখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। একজন প্রাক্তন সংসদীয় স্পিকার এবং সিনিয়র নীতি উপদেষ্টা হিসেবে, তাকে ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে পারমাণবিক আলোচনায় কৌশল সম্পর্কে খামেনিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।
জানুয়ারিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লারিজানি সহ ইরানি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যাদের বিরুদ্ধে ইরানের ধর্মতান্ত্রিক সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দমন করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট তাকে ইরানি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার আহ্বান জানানো প্রথম কর্মকর্তাদের একজন বলে অভিযুক্ত করেছে।
৫. প্রধান বিচারপতি গোলাম হোসেন মোহসেনি এজেহি: একজন রক্ষণশীল আইনবিদ এবং কট্টরপন্থী প্রসিকিউটর, মোহসেনি এজেহি ২০২১ সাল থেকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে ব্যাপকভাবে খামেনেইয়ের অনুগত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
জানুয়ারিতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম মোহসেনি এজেহির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিল যে অস্থিরতার ঢেউয়ের পিছনে যারা রয়েছে তাদের জন্য "কোনও নমনীয়তা" দেখানো হবে না।
৬. বিশেষজ্ঞ পরিষদের প্রধান মোহাম্মদ-আলী মোভাহেদি কেরমানি: মোভাহেদি কেরমানি পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা নিয়োগের জন্য দায়ী ৮৮ আসনের ধর্মীয় সংস্থার প্রধান। বিশেষজ্ঞ পরিষদ হল ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল কলেজের ইরানের সংস্করণ।
৭. অভিভাবক পরিষদের সচিব আহমেদ জান্নাতি: জান্নাতি হলেন ইরানের অভিভাবক পরিষদের কার্যত নেতা, এটি ১২ সদস্যের একটি সংস্থা যা পদের প্রার্থীদের পাশাপাশি আইন প্রণয়নের জন্য যাচাই করে এবং ইরানের ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন ব্যক্তিদের বাদ দেয়। এতে ছয়জন ইসলামিক ধর্মতত্ত্ববিদ এবং ছয়জন আইন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন।
কাউন্সিল এমন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে যারা সর্বোচ্চ নেতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে করা হয়।
৮. খামেনীর চিফ অফ স্টাফ মোহাম্মদ গোলপায়েগানি: গোলাপেগানি একজন ইসলামী ধর্মগুরু এবং খামেনীর দীর্ঘদিনের আস্থাভাজন। তিনি সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয়ের প্রধান।
৯. খামেনীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা আলী আকবর বেলায়েগানি: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসক, বেলায়েগানি পূর্বে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক খামেনীর একজন শীর্ষ উপদেষ্টা। তিনি দেশের পারমাণবিক নীতির সাথে জড়িত।
১০. খামেনীর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা কামাল খারেজি: খারেজি খামেনীর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা, বিশেষ করে ওয়াশিংটনের সাথে সাম্প্রতিক পারমাণবিক আলোচনার সময়।
একজন প্রাক্তন কূটনীতিক এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী, খারাজি পূর্বে জাতিসংঘে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি অসংখ্য সরকারি, কূটনৈতিক এবং একাডেমিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
১১. প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রেজা আরেফ: আরেফ রাষ্ট্রপতির প্রধান ডেপুটিদের একজন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। তিনি রাষ্ট্রপতি এবং সংসদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন।
১২. সংসদের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ: তেহরানের প্রাক্তন মেয়র এবং বিপ্লবী গার্ড জেনারেল, গালিবাফ ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে সংসদীয় স্পিকার নির্বাচিত হন। তিনি একজন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ যিনি ১৯৯৯ এবং ২০০৩ সালে ছাত্র নির্যাতনের সাথে জড়িত ছিলেন।
১৩. তেহরানের শুক্রবারের নামাজের ইমাম আহমদ খাতামি: খাতামি ইরানের ১২ সদস্যের অভিভাবক পরিষদের সদস্য এবং একজন প্রভাবশালী প্রার্থনা নেতা এবং সর্বোচ্চ নেতার প্রতি অনুগত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ইরানের বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে তার কট্টরপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত।
জানুয়ারিতে, খাতামি দেশব্যাপী অভিযানে আটক বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ডের আহ্বান জানান এবং অস্থিরতায় অংশ নেওয়াদের নেতানিয়াহুর "পাত্র" এবং "ট্রাম্পের সৈন্য" হিসাবে বর্ণনা করেন।
১৪. সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনীর পুত্র: খামেনীর দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র একজন মধ্যম স্তরের ধর্মযাজক এবং সর্বোচ্চ নেতার কথিত উত্তরসূরী। ইরানের বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মোজতবা ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সশস্ত্র বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পর্দার আড়ালে তার বাবার দারোয়ান হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে জানা গেছে।
১৫. প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজিজ নাসিরজাদে: ইরানের সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করার পর নাসিরজাদে ২০২৪ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হন এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটিতে প্রতিশোধমূলক হামলার হুমকি দেওয়া ইরানি মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন, যার মধ্যে গত জুনে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলার আগেও ছিল।
ইসরায়েল শনিবার জানিয়েছে যে যুদ্ধের প্রথম দিকের হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন যেখানে সামরিক নেতারা জড়ো হয়েছিলেন।
ইসরায়েলের তেল আবিবে মেলানি লিডম্যান এবং জেরুজালেমে জোসেফ ফেডারম্যান অবদান রেখেছেন।
সূত্র: এপি
এইচএ