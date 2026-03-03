ইরানে অভিযানে ৬ মার্কিন সেনা নিহত : সেন্টকম

ইরানের ভেতরে চলমান অভিযানে অন্তত ছয় মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় বিমান হামলা শুরুর পর এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।
ইরানের প্রাথমিক পাল্টা হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি স্থাপনা থেকে নিখোঁজ দুই সেনার মরদেহ সম্প্রতি উদ্ধার করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। এর ফলে অভিযানে নিহত মার্কিন সেনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয়জনে।
নিহতদের নাম-পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। নীতিমালা অনুযায়ী, নিহতদের পরিবারের সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করার অন্তত ২৪ ঘণ্টা পর তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হবে।
সূত্র: আল-জাজিরা
এবি