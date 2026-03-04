এইমাত্র
    আন্তর্জাতিক

    লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ছয়জন নিহত, আহত আট

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৮:৪৭ এএম
    লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ছয়জন নিহত, আহত আট

    লেবাননের আল মায়াদিন টেলিভিশন জানিয়েছে, মাউন্ট লেবানন এলাকার আরামুন এবং সাদিয়াতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়েছেন।

    লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি এ তথ্য জানিয়েছে। হামলায় আরও আটজন আহত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

    এর আগে, লেবানন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ইসরায়েলের ‘আগ্রাসনে’ নিহতের সংখ্যা ৫০ জনে দাঁড়িয়েছে এবং ৩৩৫ জন আহত হয়েছে।

    অন্যদিকে, সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, দেশটির আকাশসীমায় প্রবেশ করা নয়টি ড্রোনকে ধ্বংস করেছে দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী।

    সূত্র : আল জাজিরা


    এবি 

    লেবানন ইসরায়েলি হামলা ছয়জন নিহত আহত আট

