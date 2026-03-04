উলিপুরে ইটভাটায় অভিযান, জরিমানা ২ লাখ টাকা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে পরিবেশবান্ধব উপায়ে ইট তৈরি না করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় একটি ইটভাটাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে স্কেভেটর দিয়ে ভাটার অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের আঠারো পাইকার গ্রামে অবস্থিত 'মেসার্স এনএমবি ব্রিকস' নামে ওই ইটভাটায় জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে।
আদালত সূত্র জানায়, জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া ইট তৈরির উদ্দেশ্যে মাটি সংগ্রহ করায় এবং ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স এনএমবি ব্রিকসকে ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। সাজা প্রদানের পর তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়। এছাড়া হালনাগাদ কাগজপত্র না থাকায় স্কেভেটর দিয়ে ভাটার চুল্লিসহ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়।
অভিযানে বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু বক্কর সিদ্দিক। এ সময় প্রসিকিউটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেজাউল করিম। অভিযানে জেলা পুলিশ এবং প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সহযোগিতা করেন।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিবেশ রক্ষায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এনআই