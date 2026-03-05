সেই নিহত ইবি শিক্ষিকার শরীরে অন্তত ২০টি আঘাতের চিহ্ন: ময়নাতদন্ত রিপোর্ট

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো কিছু দিয়ে ১৮ থেকে ২০টি আঘাতের চিহ্ন সনাক্ত করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে এমন তথ্য উঠে এসেছে বলে নিশ্চিত করেন কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম।
বৃহস্পতিবার (০৫ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত করা হয়। এরপর পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ। ময়নাতদন্ত করেন আরএমও হোসেন ইমাম।
তিনি সাংবাদিকদের জানান, নিহত শিক্ষিকার গলা, বুক, পেট, হাত-পাসহ বিভিন্ন স্থানে ১৮ থেকে ২০টি আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। তাতে মনে হয়েছে, ঘটনার সময় ধস্তাধস্তি হয়েছে। এতে ভিন্ন ভিন্ন স্পটে আঘাত পান।
আরএমও হোসেন ইমাম বলেন, নিহত শিক্ষকার গলার নিচে সজোরে আঘাত করা হয়েছে। এতে গভীর ক্ষত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এতেই তার মৃত্যু হয়েছে। বাকি আঘাত গুরুতর ছিল না।
বুধবার (৪ মার্চ) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ ভবনের সমাজকল্যাণ বিভাগে নিজ কক্ষে অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেন বিভাগের সাবেক কর্মচারী ফজলুর রহমান। পরে তিনি নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।
এ ঘটনায় আজ সকালে নিহত শিক্ষিকা অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনার স্বামী ইমতিয়াজ সুলতান বাদি হয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানায় অভিযোগ করেন। অভিযুক্তরা হলেন, কর্মচারী ফজলুর রহমান, সমাজকল্যাণ বিভাগের সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ কুমার বিশ্বাস, বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্যাম সুন্দর সরকার ও সহকারী অধ্যাপক মো. হাবিবুর রহমান।
এদিকে আজ জোহরের পর কুষ্টিয়া শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে আসমা সাদিয়া রুনার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তার মরদেহ কুষ্টিয়া পৌর গোরস্তানে দাফন করা হয়।
নিহত সাদিয়া রুনার বাবা জানাজায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ‘সে আমার বড় মেয়ে তার ভুল ত্রুটি হলে তাকে সবাই মাফ করে দেবেন আর দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমার মেয়েকে জান্নাত দান করেন। আসল খুনিদের গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচার হয় সেই প্রত্যাশা করছি।’
জানাজায় উপস্থিত হয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ নিহত পরিবারের পাশে সার্বক্ষণিক অভিভাবক রূপে থাকবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও ঘটনাটি সিআইডি পুলিশ সংস্থাও তদন্তে মাঠে কাজ করছেন।
এসআর