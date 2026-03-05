মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে দোকানিকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে মিষ্টি ও জিলাপি তৈরির দায়ে এক দোকানিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার থানা রোড এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানকালে ‘দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভান্ডার’ নামের একটি দোকানে অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি ও জিলাপি তৈরি করা হচ্ছে বলে দেখা যায়। এছাড়া উৎপাদিত মিষ্টি ও জিলাপি কোনো ধরনের সুরক্ষা ছাড়াই উন্মুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হচ্ছিল।
এ কারণে দোকানটির মালিক রনি ঘোষকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানকালে জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং জেলা ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি টিম উপস্থিত ছিল।
সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
ইখা