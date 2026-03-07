যুদ্ধের মধ্যেই ভূমিকম্পে ফের কাঁপল ইরান

ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের অতর্কিত হামলা শনিবার (৭ মার্চ) পর্যন্ত সপ্তম দিনে গড়েছে। দেশ দুইটি যৌথভাবে ইরানের ওপর ব্যাপক হামলা অব্যাহত রেখেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন যে ইরান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে।
এর আগে ট্রাম্প বলেন, ইরানের আকাশ-প্রতিরোধী ব্যবস্থা, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী আর নেতৃত্ব কিছুই আর নেই। ইরানের এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই দেশটিতে ফের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শনিবার (৭ মার্চ) সকালে ইরানের বন্দর আব্বাসের ৭৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ৪ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার।
তবে এতে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেছে- সেই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে গত মঙ্গলবার দেশটিতে দক্ষিণে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।
