    • আজ শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৭ মার্চ, ২০২৬
    জাতীয়

    ঈদযাত্রায় ট্রেনের ১৭ মার্চের টিকিট বিক্রি শুরু

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ১১:২০ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ১১:২০ এএম

    ঈদযাত্রায় ট্রেনের ১৭ মার্চের টিকিট বিক্রি শুরু

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ১১:২০ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখী মানুষের জন্য ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে গত মঙ্গলবার (৩ মার্চ)। ]=

    আজ শনিবার (৭ মার্চ) পাওয়া যাবে আগামী ১৭ মার্চের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট।

    বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১৮ মার্চের টিকিট ৮ মার্চ ও ১৯ মার্চের টিকিট ৯ মার্চ পাওয়া যাবে।

    সম্প্রতি রাজধানীর রেল ভবনে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেনযাত্রার প্রস্তুতিমূলক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

    ঈদযাত্রার একজন যাত্রী অগ্রিম টিকিট সর্বোচ্চ একবার কিনতে পারবেন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারটি আসন সংগ্রহ করা যাবে। কোনো টিকিট রিফান্ড করা হবে না।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ঈদযাত্রা ট্রেনে টিকিট

