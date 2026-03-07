এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৭ মার্চ, ২০২৬
    ধর্ম ও জীবন

    ৭ মার্চ: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৭ মার্চ ২০২৬, ১২:১৭ পিএম
    ৭ মার্চ: নামাজের সময়সূচি

    ছবি: সংগৃহীত

    আজ শনিবার, ৭ মার্চ ২০২৬ ইংরেজি, ২২ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ১৭ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:০৩ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৩ মিনিট।

    আসর- ৪:২৪ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০৮ মিনিট।

    ইশা- ৭:২০ মিনিট।


    আজ সূর্যাস্ত- ৬:০৪ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:১৫ মিনিট।


    রোববার, ৮ মার্চ ২০২৬

    ফজর- ৫:০৩ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:১৩ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-


    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

     

