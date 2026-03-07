৭ মার্চ: নামাজের সময়সূচি

আজ শনিবার, ৭ মার্চ ২০২৬ ইংরেজি, ২২ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ১৭ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
ফজর- ৫:০৩ মিনিট।
জোহর- ১২:১৩ মিনিট।
আসর- ৪:২৪ মিনিট।
মাগরিব- ৬:০৮ মিনিট।
ইশা- ৭:২০ মিনিট।
আজ সূর্যাস্ত- ৬:০৪ মিনিট।
আজ সূর্যোদয়- ৬:১৫ মিনিট।
রোববার, ৮ মার্চ ২০২৬
ফজর- ৫:০৩ মিনিট।
সূর্যোদয়- ৬:১৩ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
খুলনা: +০৩ মিনিট।
রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
রংপুর: +০৮ মিনিট।
বরিশাল: +০১ মিনিট।
