এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    টাঙ্গাইলে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা তুঙ্গে: ভোটারদের দ্বারে দ্বারে টুকু

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:০৬ পিএম
    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:০৬ পিএম

    টাঙ্গাইলে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা তুঙ্গে: ভোটারদের দ্বারে দ্বারে টুকু

    ডিস্ট্রিক্ট করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:০৬ পিএম

    দরজায় কড়া নাড়ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। শেষ মূহুর্তে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন।


    রবিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকেই তিনি শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা নিরালা মোড়, ছয় আনি বাজার, কোর্ট চত্ত্বরসহ বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে গণসংযোগ করেন। 


    এ সময় পথচারী, ব্যবসায়ী ও ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।


    এছাড়া উঠান বৈঠক, গণসংযোগ ও পথসভার মাধ্যমে ভোটারদের কাছে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরছেন। শহর ও গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়কেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।


    সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ধানের শীষের বিকল্প কিছু নেই। আমরা চাই সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন। ভোট সুষ্ঠু হলে আমার বিজয় নিশ্চিত।


    গণসংযোগকালে তাঁর সঙ্গে জেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অন্যান্য অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

     

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    টাঙ্গাইল প্রচারণা ভোট সালাউদ্দিন টুকু

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…