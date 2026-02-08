এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৪০৬টি মামলা ডিএমপির

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৪৯ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৪৯ পিএম

    ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৪০৬টি মামলা ডিএমপির

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৪৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    রাজধানীতে বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে আরও ৪০৬টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ।

    আজ রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) ডিএমপির মিডিয়া বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

    ডিএমপির ট্রাফিক সূত্রে জানা যায়, শনিবার রমনা বিভাগে ৪৭টি, লালবাগ বিভাগে ৩৬টি, মতিঝিল বিভাগে ৮৫টি, ওয়ারী বিভাগে ৫৪টি, তেজগাঁও বিভাগে ২৫টি, মিরপুর বিভাগে ৭৪টি, উত্তরা বিভাগে ৪৬টি ও গুলশান বিভাগে ৩৯টি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযানকালে মোট ১৮৫টি গাড়ি ডাম্পিং ও ১০১টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে।

    ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন মামলা ডিএমপি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…