এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মনপুরায় অগ্নিকাণ্ডে অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৫ পিএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৫ পিএম

    মনপুরায় অগ্নিকাণ্ডে অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৫ পিএম

    ভোলার মনপুরায় মধ্যরাতে আগুনে পুড়ে ৪ টি দোকান ঘর ও ২ টি গুদাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে হয়েছে বলে দাবী করছেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার উত্তর সাকুচিয়া ইউনিয়নের বাংলাবাজার এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। 


    আগুনে ১টি স্বর্ণের দোকান, ৩ টি মুদি দোকান ও ২টি গুদামঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ারসার্ভিসের সদস্যরা পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। 


    স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বাজারের একটি স্বর্ণের দোকানে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু ততক্ষণে আগুনে ৪টি দোকান ও ২ টি গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারা বলছেন, স্বর্ণের দোকানের হ্যান্ড গ্যাস লিকেজ হয়ে আগুনে সূত্রপাত ঘটেছে। 


    মনপুরা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো.ফিরোজ আলম বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুনে ২ টি গুদামসহ ৬ টি দোকান ঘর পুড়ে প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে।


    তিনি আরও জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    ভোলা মনপুরা অগ্নিকাণ্ড অর্ধকোটি টাকার ক্ষতি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…