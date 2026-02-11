এইমাত্র
    চকরিয়ায় বাসের চাপায় ইজিবাইকচালক নিহত

    মোহাম্মদ রিদুয়ান হাফিজ, চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম
    চকরিয়ায় বাসের চাপায় ইজিবাইকচালক নিহত

    কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী এলাকায় বাসের চাপায় এক ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। 


    বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়কের খুটাখালীর ‘গ্রামীণ ব্যাংক রাস্তার মাথা’ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।


    নিহত মো. তারেক (২১) ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের আউলিয়াবাদ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।


    প্রত্যক্ষদর্শী ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তারেক ইজিবাইক নিয়ে গ্রামীণ সড়ক থেকে মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারগামী দ্রুতগতির ‘পূরবী পরিবহন’-এর একটি বাস ইজিবাইকটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় এবং ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।


    মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ইজিবাইক পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে বাসের চালক ও সহকারী পালিয়ে যাওয়ায় তাদের আটক করা সম্ভব হয়নি। তাদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।


