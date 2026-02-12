টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন সব খেলা দেখার সুযোগ হয়ে উঠে না। তবে একটু পছন্দ অনুযায়ী খেলা দেখার জন্য আগে থেকে খেলার সূচি জানা থাকলে সুবিধা। এদিকে লাইভ বা সরাসরি খেলা দেখাতেও আগ্রহ বেশি থাকে। এ জন্য খেলার সূচি জানা জরুরি।
আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও ওমান এবং নেপাল-ইতালি এবং ভারত-নামিবিয়া।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ওমান
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নেপাল-ইতালি
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এবি