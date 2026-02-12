এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২১ এএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২১ এএম

    টি-২০ বিশ্বকাপের ম্যাচসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২১ এএম


    কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন সব খেলা দেখার সুযোগ হয়ে উঠে না। তবে একটু পছন্দ অনুযায়ী খেলা দেখার জন্য আগে থেকে খেলার সূচি জানা থাকলে সুবিধা। এদিকে লাইভ বা সরাসরি খেলা দেখাতেও আগ্রহ বেশি থাকে। এ জন্য খেলার সূচি জানা জরুরি। 


    আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা ও ওমান এবং নেপাল-ইতালি এবং ভারত-নামিবিয়া। 



    ক্রিকেট


    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    শ্রীলঙ্কা-ওমান

    বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    নেপাল-ইতালি

    বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ভারত-নামিবিয়া

    সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও নাগরিক


    ফুটবল


    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    আর্সেনাল-ব্রেন্টফোর্ড

    রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১


    এবি 

    ট্যাগ :

    আজকের খেলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…