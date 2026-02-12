এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    যশোর- ১ আসনে বিপুল উৎসাহে ভোট গ্রহন চলছে

    মো. জামাল হোসেন, বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ এএম
    যশোর ১ (শার্শা) আসনে সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে  ভোট গ্রহন শুরু হয়েছে। সকালের দিকে ভোটারের উপস্থিতি কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে।


    এ  আসনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদন্ধিতা করছেন। বিএনপির প্রার্থী নুরুজ্জামান লিটন, জামাতের প্রার্থী মাওলানা আজীজুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আলহাজ্ব বখতিয়ার রহমান, এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল প্রতিদন্দিতা করছেন। এ আসনে ১১টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা ররেছে। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ১০২ টি। মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ১১ হাজার ৬৩৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮০৭ জন।  নারী ভোটার রয়েছে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৬ জন এবং ৩ তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ৩ জন।


    কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে ঘুরে দেখা গেছে ভোটার, উপস্থিতি সন্তোষ জনক। তবে নারী-ভোটারের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।. আইনশৃংখলা বাহিনীর নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মত।


    এখন পর্যন্ত এই উপজেলার কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।



