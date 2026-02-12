এইমাত্র
    মানিকগঞ্জে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহন, ভোট দিয়েছে বিএনপি রিতাসহ অন্য প্রার্থীরা

    মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:২২ এএম
    আজ ১২ ফেরুয়ারী বহুল প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। মানিকগঞ্জের তিনটি আসনে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে একযোগে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহন। চলবে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত। 


    মানিকগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আফরোজা খানম রিতা সদর উপজেলার গিলন্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। 


    অপরদিকে মানিকগঞ্জ -১ এবং মানিকগঞ্জ -২ আসনের বিএনপি, জামাত সহ অনান্য দলের প্রার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোটদান সম্পুর্ন করেছেন। 


    শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনটি আসনের কোথাও গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। 



    জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটানিং কর্মকর্তা নাজমুন নাহার সুলতানা জানিয়েছেন, নির্বাচনকে সুষ্টু ও গ্রহনযোগ্য করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। 



