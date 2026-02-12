মানিকগঞ্জে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহন, ভোট দিয়েছে বিএনপি রিতাসহ অন্য প্রার্থীরা

আজ ১২ ফেরুয়ারী বহুল প্রতীক্ষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। মানিকগঞ্জের তিনটি আসনে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে একযোগে শুরু হয়েছে ভোট গ্রহন। চলবে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত।
মানিকগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আফরোজা খানম রিতা সদর উপজেলার গিলন্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন।
অপরদিকে মানিকগঞ্জ -১ এবং মানিকগঞ্জ -২ আসনের বিএনপি, জামাত সহ অনান্য দলের প্রার্থীরা নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোটদান সম্পুর্ন করেছেন।
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনটি আসনের কোথাও গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি।
জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটানিং কর্মকর্তা নাজমুন নাহার সুলতানা জানিয়েছেন, নির্বাচনকে সুষ্টু ও গ্রহনযোগ্য করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
এসআর