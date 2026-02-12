লামায় এগিয়ে ধানের শীষ

বান্দরবান-৩০০ আসনে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফলে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী এগিয়ে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া ১০টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী, তিনি ১০ হাজার ২৩৪ ভোট পেয়েছেন।
তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি মনোনীত প্রার্থী আবু সাঈদ মো. সুজাউদ্দীন (শাপলাকলি প্রতীক) পেয়েছেন ২ হাজার ২৬৪ ভোট।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভোটগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
উল্লেখ্য, বান্দরবান-৩০০ আসনের লামা অংশে মোট ভোটার সংখ্যা ৮৭ হাজার ৪৫৪ জন। এই এলাকার ৪২টি কেন্দ্রে গড় ভোট কাস্টিং হয়েছে ৫৮.১৩ শতাংশ। মোট সংগৃহীত (কাস্টিং) ভোটের সংখ্যা ৫০ হাজার ৯০৩টি।
এনআই