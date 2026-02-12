এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    লামায় এগিয়ে ধানের শীষ

    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:১০ পিএম
    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:১০ পিএম

    লামায় এগিয়ে ধানের শীষ

    মুহাম্মদ এমরান, লামা (বান্দরবান) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:১০ পিএম

    বান্দরবান-৩০০ আসনে প্রাপ্ত প্রাথমিক ফলাফলে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী এগিয়ে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া ১০টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী, তিনি ১০ হাজার ২৩৪ ভোট পেয়েছেন।


    তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি মনোনীত প্রার্থী আবু সাঈদ মো. সুজাউদ্দীন (শাপলাকলি প্রতীক) পেয়েছেন ২ হাজার ২৬৪ ভোট।


    বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভোটগ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে এই তথ্য জানা গেছে।


    উল্লেখ্য, বান্দরবান-৩০০ আসনের লামা অংশে মোট ভোটার সংখ্যা ৮৭ হাজার ৪৫৪ জন। এই এলাকার ৪২টি কেন্দ্রে গড় ভোট কাস্টিং হয়েছে ৫৮.১৩ শতাংশ। মোট সংগৃহীত (কাস্টিং) ভোটের সংখ্যা ৫০ হাজার ৯০৩টি।


    এনআই

    ট্যাগ :

    লামায় এগিয়ে ধানের শীষ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…